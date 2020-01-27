وزير العدل يستقبل سفير دولة ألمانيا

استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير سيريل جان نون سفير دولة ألمانيا في مصر، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لتهنئته بمنصة.
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وتم خلال الاجتماع بحث صور التعاون القضائي والقانوني المختلفة بين الدولتين.
وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن الترحيب بالتعاون بين الدولتين، واستمراره في الفترة القادمة، بما يحقق المصلحة العامة لكل دولة.