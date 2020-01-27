وزير العدل يستقبل سفير دولة ألمانيا

استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير سيريل جان نون سفير دولة ألمانيا في مصر، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لتهنئته بمنصة.





وتم خلال الاجتماع بحث صور التعاون القضائي والقانوني المختلفة بين الدولتين.



