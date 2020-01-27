AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

وزير العدل يستقبل سفير دولة ألمانيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 07:36 م
لقاء وزير العدل وسفير
لقاء وزير العدل وسفير دولة ألمانيا
Advertisements
عمرو خليفة – جودت عيد:
استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير سيريل جان نون سفير دولة ألمانيا في مصر، تلبية لطلب السفير بعقد هذا اللقاء لتهنئته بمنصة.

وتم خلال الاجتماع بحث صور التعاون القضائي والقانوني المختلفة بين الدولتين.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن الترحيب بالتعاون بين الدولتين، واستمراره في الفترة القادمة، بما يحقق المصلحة العامة لكل دولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير العدل يثمّن رغبة المجر في تفعيل التعاون القانوني والقضائي بين البلدين

ضبط لحوم فاسدة وسلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالقليوبية

تأجيل محاكمة رامى صبرى فى قضية التهرب الضريبي

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببلبيس

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بدمنهور بحالة تسمم بعد تناولهم يوسفي

تأجيل دعوى إسقاط عضوية النواب عن المخرج خالد يوسف لـ٢٢ فبراير

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي جديد بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ | تفاصيل

لا ذنب للجمهور ولا وقت للحزن.. نجوم فجعهم الموت على خشبة المسرح

محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في السودان

حبس عامل بعد اعتدائه جنسيا على نجلة زوجته بدار السلام

تأييد حبس المطربة بوسي عامين في التهرب الضريبي

سيارات 2019 للبيع في مزاد جمرك الاسكندرية .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

فوتو سيشن ببلاش .. اتصور ووثق زيارتك لمعرض الكتاب بعدسات مصورين محترفين

بـ بنطلون ليجن.. هنا الزاهد بإطلالة رياضية