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حوادث

أم بلا قلب.. حبس ربة منزل قتلت طفلها بـ شومة في مصر القديمة

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:10 م
حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
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اسلام مقلد
قررت نيابة مصر القديمة حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنها صاحب الـ4 سنوات، لكثرة صراخه، بعد التعدي عليه بعصا خشبية (شومة) بمنطقة مصر القديمة.

وأمرت باستخراج تصريح دفن للطفل المتوفي بعد الانتهاء من تشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة.

وتجرى النيابة العامة تحقيقات موسعة مع الأم المتهمة للوقوف على الأسباب الحقيقية والكاملة لقيامها بقتل نجلها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان أسبابها.

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على ربة منزل قتلت نجلها، 4 سنوات، بسبب كثرة صراخه بعد التعدي عليه بعصا خشبية في مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة، يفيد بأن "محمد. ع. ص"، 45 سنة، سروجي سيارات، ومقيم بشارع مجرى العيون، دائرة القسم، وله عنوان آخر عشة خشبية بجوار سور مجرى العيون بذات الدائرة- اكتشف وفاة نجله "سيف. م. ع"، 4 سنوات، ومقيم بذات العنوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بوفاة نجله جنائيا.

وبسؤال والدة المجني عليه "بسمة. ع. ا"، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أعلنت عدم علمها بسبب وفاته، وبتضييق الخناق عليها قررت بتعديها منذ يومين على نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية، وإحداث إصابته المشار إليها لكثرة صراخه، وبتاريخ اليوم اكتشفت وفاته، وتم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبسؤال المبلغ أقر بأنه على علم بأن المتهمة دائمة التعدي على نجله، ونفى علمه بتسببها في وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
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