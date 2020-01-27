أحمد موسى: ووهان الصينية تحولت لمدينة أشباح بسبب كورونا القاتل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شوارع مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها فيروس كورونا خالية تماما نتيجة خوف قاطنيها من فيروس كورونا وتحولت إلى مدينة الأشباح.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحياة توقفت في مدينة ووهان الصينية.





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" بعض الدول تقوم بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" 81 حالة وفاة في الصين وآلاف حالات الإصابات في الصين، وهناك باحث صيني يتحدث عن أن حالات الإصابة بفيروس كورنا القاتل وصلت إلى 40 ألف حالة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" يؤثر فيروي كورونا على حركة السياحة والتجارة، والصين أعلنت عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بكين".



