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سفارة الصين بالقاهرة: بكين بدأت أبحاث للتوصل إلى دواء لمواجهة فيروس كورونا المميت

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:22 م
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
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هاني حسين
قال لي دونج وزير مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، إنه هناك خطر  كبير  في الصين بسبب فيروس كورونا  الذي انتشر بشكل سريع بين الصينيين.

وأضاف لي دونج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه جاري التحقيق للتوصل إلى السبب الرئيسي في ظهور فيروس كورونا ".

وتابع لي دونج:"  بدأت الصين في أبحاث لتصنيع دواء لمواجهة فيروس كورونا المميت، وفيروس كورونا أثر بشكل كبير على السياحة في الصين وحركة التجارة، وليس لدينا توقيت محدد لاكتشاف دواء لفيروس كورونا".

وأكمل لي دونج:"  الصين ليست بعزلة عن العالم  والحياة طبيعية في مدن الصين،  وفيروس كورونا  انتشر في مقاطعات أخرى داخل الصين وبأعداد أقل". 

واكمل لي دونج:" وهناك محاولة من في الصين لمنع انتشار الفيروس في الصين بأكملها وفيروس كورونا ينتشر بسرعة  وتسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 80 فردا وإصابة أكثر من 3 آلاف فرد".

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