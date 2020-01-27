AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار بـ سفارة الصين يكشف عن السبب الأقرب وراء انتشار فيروس كورونا المميت.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:18 م
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
Advertisements
هاني حسين
قال  لي دونج وزير مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن  مدينة ووهان الصينية والصين بأكملها تواجه فيروس كورونا القاتل، ونحن نعمل على التعرف إلى أسباب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "لي دونج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نحن في اتصال مستمر مع الجهات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية".

وتابع "فيروس كورونا جديد ومازلنا ندرس أسباب انتشار الفيروس، ولا تزال هناك جهود للتوصل إلى الدواء المضاد لفيروس كورونا".

وأكمل لي دونج "هناك محاولة لمنع انتشار الفيروس في الصين بأكملها وفيروس كورونا ينتشر بسرعة  وتسبب في وفاة أكثر من 80 فردا وإصابة أكثر من 3 آلاف فرد".

ولفت إلى أن "هناك جهودا مستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا،  يتم التحقيق  حاليا للتعرف إلى السبب الرئيسي في ظهور فيروس كورونا، ومن الممكن أن يكون الفيروس انتقل من حيوانات تباع في أحد أسواق ووهان الصينية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا

مراكز صحية أمريكية: نقص المعلومات حول فيروس كورونا يعوق جهود منع انتشاره

د. مجدي بدران يكتب: تعرف على فيروس كورونا الجديد

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

الفيروس القاتل.. الصين تختبر علاجا ناجحا لوباء كورونا على 7 أشخاص

الإمارات تعرض خدماتها على الصين لمواجهة كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعليق عميد الدراسات الإسلامية السابق على حظر النقاب بالجامعات

وضعتها في الغسالة.. أم تقتل رضيعتها بعد لحظات من ولادتها.. صور

فيديو نادر.. عبلة كامل تتعرض لـ سؤال محرج من مذيعة

كلام نهائي.. المقاصة يحسم مصير التعاقد مع إيمونيكي

لقطة للتاريخ .. شهود يروون قصة إنقاذ الأب لابنه من تحت عجلات القطار: بكينا جميعا

بشرى سارة لـ الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة بأبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

العمر مجرد رقم.. مسن عمره 91 عامًا يمارس الرياضة في الجيم 3 مرات أسبوعيًا

زوجان حاولا تهريب مخدرات بـ مليون جنيه إسترليني داخل لعب أطفال.. وكانت هذه النتيجة