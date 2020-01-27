مستشار بـ سفارة الصين يكشف عن السبب الأقرب وراء انتشار فيروس كورونا المميت.. فيديو

قال لي دونج وزير مستشار بالسفارة الصينية بالقاهرة، إن مدينة ووهان الصينية والصين بأكملها تواجه فيروس كورونا القاتل، ونحن نعمل على التعرف إلى أسباب انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "لي دونج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نحن في اتصال مستمر مع الجهات الدولية المعنية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية".





وتابع "فيروس كورونا جديد ومازلنا ندرس أسباب انتشار الفيروس، ولا تزال هناك جهود للتوصل إلى الدواء المضاد لفيروس كورونا".





وأكمل لي دونج "هناك محاولة لمنع انتشار الفيروس في الصين بأكملها وفيروس كورونا ينتشر بسرعة وتسبب في وفاة أكثر من 80 فردا وإصابة أكثر من 3 آلاف فرد".





ولفت إلى أن "هناك جهودا مستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا، يتم التحقيق حاليا للتعرف إلى السبب الرئيسي في ظهور فيروس كورونا، ومن الممكن أن يكون الفيروس انتقل من حيوانات تباع في أحد أسواق ووهان الصينية".



