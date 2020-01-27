ارتفاع ودائع البنوك لـ 4.2 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي

ارتفعت ودائع البنوك إلي 4.2 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي بعد أن وصلت لـ4.17 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ومقارنة بـ 4.16 تريليون جنيه في سبتمبر 2019 بفارق 40 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية، سجلت 612.6 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 623.8 مليار جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 621.9 مليار جنيه في سبتمبر 2019.

بلغت الودائع غير الحكومية في نوفمبر الماضي نحو 3.6 تريليون جنيه مقابل 3.542 تريليون في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ3.533 تريليون جنيه في سبتمبر من نفس العام

وصلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لـ2.901 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 2.9 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له ومقارنة بـ 2.84 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.