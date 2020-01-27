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بـ 4 خطوات.. تعلمي طريقة تحضير المسقعة الدايت

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:42 م
طريقة عمل مسقعة دايت
طريقة عمل مسقعة دايت
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آية التيجي
تعد المسقعة من أشهى المأكولات التي نعشق تناولها في جميع الاوقات، الا انه عند اتباع دايت او ريجيم نمتنع عن تناول اغلب هذه الاكلات، ومنها المسقعة، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل المسقعة الدايت.

وقت التحضير: ٣٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٤٥ دقيقة
تكفي لـ ٤ أشخاص

ويمكن تحضير المسقعة بطريقة مختلفة، وبمكونات بسيطة لتتناوليها خلال الدايت او خلال اتباع نظام ريجيم، وذلك بطريقة صحية وبسعرات حرارية اقل، وقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك طريقة تقديم المسقعة الدايت، واليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة تحضير المسقعة الدايت:

مقادير المسقعة الدايت:

٤ حبيبات باذنجان مقشرة ومقطعة مكبات صغيرة
١ حبة من البطاطس مقطعة مكعبات 
٣ حبة من الفلفل المقطعة
زيت
5 فصوص ثوم
ملعقة خل
كوب عصير طماطم
ملح فلفل وكمون
توابل حسب الرغبة

طريقة تحضير المسقعة الدايت:

١- باستخدام صينية تيفال نضع ملعقة من الزيت ونقوم بتحمير الثوم، ومن ثم وضع ملعقة من الخل.

٢- وضع قطع الخضار البطاطس والباذنجان، والفلفل، ويتم تشويحه لمدة دقيقة الى دقيقتين، وذلك على نار متوسطة، ونضع الملح والفلفل والكمون، وباقي التوابل.

٣- عندما يدبل الخضار نضع عصير الطماطم، ونتركها لتغلي قليلا ونقوم بتغطية الصينية.

٤- يتم وضع الصينية في الفرن لتأخذ لونا من على الوجه، وذلك لمدة لا تقل عن  ٢٥ دقيقة.
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