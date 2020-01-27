طائرة سموحة رجال تفوز على الاتحاد السكندرى ١/٣

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادى سموحة ، على نظيره الاتحاد السكندرى١/٣ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز أ.





ويضم فريق سموحة: خالد الفيومى، محمد عمر، محمد الحسينى، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا.





ويتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم بكر مدرب لياقة بدنية ، ابراهيم جمعه أخصائى تأهيل ، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى.