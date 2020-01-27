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رياضة

طائرة سموحة رجال تفوز على الاتحاد السكندرى ١/٣

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:36 م
فريق طائرة سموحة
فريق طائرة سموحة رجال
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادى سموحة، على نظيره الاتحاد السكندرى١/٣ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على  ملعب سموحة ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز أ. 

ويضم فريق سموحة: خالد الفيومى، محمد عمر، محمد الحسينى، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا. 

ويتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم  بكر  مدرب لياقة بدنية ، ابراهيم جمعه أخصائى تأهيل ، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى.
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