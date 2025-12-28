قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قيادات الأزهر يتفقَّدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث لعام 2026

قيادات الأزهر يتفقَّدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م
قيادات الأزهر يتفقَّدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م
إيمان طلعت

تفقَّد عدد من قيادات الأزهر الشريف، صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة مِنَ الابتعاث العام 2026م، وذلك في إطار المتابعة الميدانيَّة المستمرَّة لمنظومة الابتعاث، وحِرْص الأزهر على انتظام أعمالها وَفق الضوابط والمعايير المعتمَدة.

وشهدت الجولة حضور فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة؛ إذِ اطَّلعوا على سير لجان الاختبارات، وآليَّات العمل داخلها، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الضويني أنَّ اختبارات المرحلة الثالثة تمثِّل المحطَّة النهائيَّة في مسار الابتعاث، وأنَّ الأزهر الشريف يحرص على اختيار المتقدِّمين الأكفأ عِلميًّا ودعويًّا وسلوكيًّا، مشدِّدًا على أنَّ هذه الاختبارات تعكس التزام الأزهر بمعايير النزاهة والعدالة، وتضمن تمثيلًا مشرِّفًا له في مختلِف دول العالم.

من جانبه، أشار فضيلة أ.د. محمد الجندي إلى أنَّ منظومة الابتعاث تمثِّل إحدى الركائز الأساسيَّة في نَشْر منهج الأزهر الوسطي، وتعزيز حضوره العِلمي والدَّعوي في الخارج؛ بما يُسهِم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الفِكريَّة والثقافيَّة المعاصرة، وتمثيل مصر والأزهر بأعلى مستوى مِنَ الاحترافيَّة والكفاءة.

وتستمر اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة حتى يوم الخميس المقبل بمركز الأزهر للمؤتمرات؛ إذْ يُشرِف على سيرها فريقٌ متخصِّصٌ لضمان الالتزام بالمعايير العِلميَّة والموضوعيَّة، وتحقيق العدالة وتكافُؤ الفرص بين جميع المتقدِّمين، مع التركيز على تقييم قدراتهم العِلميَّة والدعويَّة والشخصيَّة بدقَّة.

الأزهر مركز الأزهر للمؤتمرات الابتعاث العام 2026 انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البرلمان الصومالي

البرلمان الصومالي يقرر رفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة البلاد

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أرشيفية

غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

بالصور

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد