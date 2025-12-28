مكتب الأزهر لدعم الابتكار يعلن انطلاق الموسم الرابع من مبادرة معًا لعودة القيم الإيجابية

يعلن مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال انطلاق الموسم الرابع من مبادرة ومسابقة «معًا لعودة القيم الإيجابية»، وذلك في إطار جهود الأزهر المتواصلة لترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، وبناء وعي الشباب، ومواجهة الأفكار الهدامة والسلوكيات السلبية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية الأصيلة، وإحياء معاني الانتماء والولاء، وتنمية الحس الإبداعي لدى الشباب، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة واعية، قادرة على العطاء وخدمة المجتمع، وبما يتسق مع رسالة الأزهر الشريف ورؤيته في صيانة الهوية الثقافية والحضارية.

وأكد فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر يضطلع بدور أصيل في غرس القيم وبناء الوعي، مشيرًا إلى أن مبادرة «معًا لعودة القيم الإيجابية» تأتي ترجمة عملية لرسالة الأزهر الوسطية، وسعيه الدائم إلى تحصين العقول من الانحراف الفكري، وإحياء منظومة الأخلاق والسلوك القويم، من خلال مبادرات واعية تخاطب العقل والوجدان، وتستثمر طاقات الشباب في مسارات إيجابية بناءة، بما يسهم في نهضة المجتمع واستقراره.

وأوضح مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال أن التقديم والمشاركة في الموسم الرابع من مبادرة ومسابقة «معًا لعودة القيم الإيجابية» متاح إلكترونيًا عبر الرابط التالي: https://service.azhar.eg/services/form/-D8%A9-2026 داعيًا الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل.