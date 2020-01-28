احترسي قبل فعلها.. أخطاء تفسد شوربة الكريمة

حذرت الشيف أميرة شنب ،من أخطاء يقع فيها الكثير تفسد شوربة الكريمة ،وتفسد مذاقها وقوامها.





الليمون الخطأ: إضافة الليمون خلال طهي الشوربة البيضاء :

لا يضاف الليمون على النار لأنه سيعمل على انفصال مكونات الشوربة خاصة إذا كانت الكريمة غير مبسترة، ولعلاج هذا الانفصال تضاف ملعقة من الدقيق للشوربة لتعيد تماسكها مجددا ، لهذا يجب أن يضاف الليمون عند التقديم بعد الطهي تجنبا لانفصال الشوربة.





الحبوب الخطأ: ترك الشعرية ولسان العصفور للغليان مع الشوربة لمدة طويلة .

عند إضافة الحبوب مثل لسان العصفور أو الشعرية إلى الشوربة الكريمي يجب الانتباه لوضعها في نهاية تسوية الشوربة ولا تترك للغليان لمدة طويلة حتى لا تتشرب سائل الشوربة بالكامل ويفسد قوامها، لهذا يجب أن تضاف هذه الحبوب في آخر تسوية الشوربة لتمر بالغليان مرتين فقط ثم ترفع من على النار لتكتمل تسويتها في حرارة الشوربة الكامنة.





الدقيق : الخطأ: إضافة الدقيق بين مكونات الشوربة الكريمي كأساسها :

لا يضاف الدقيق كمكون أساسي للشوربة الكريمي لأنه يزيد من تماسك مكوناتها وتماسكها فيجعلها ثقيلة كلما تركت على النار، لهذا لا يضاف الدقيق للشوربة البيضاء إلا عند الرغبة في الحصول على شوربة ثقيلة وبحد أقصى تضاف ملعقة واحدة منه لأنه كلما ترك على النا