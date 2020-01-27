تزامنا مع الإعلان عن صفقة القرن.. الرئيس الفلسطيني يعقد اجتماعا طارئا

دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ، غدا الثلاثاء، سيبدأ قبل ساعة من التوقيت المخطط لنشر الولايات المتحدة خطة "صفقة القرن"، وفقا لوكالة "شهاب" الفلسطينية.





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين قد يكون لديها فرصة للنجاح، مؤكدا أن البيت الأبيض سيعلن خطة السلام مساء الثلاثاء.





وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائلي قال ترامب "على الفلسطينيين أن يعجبوا بخطة السلام لأنها جيدة لهم".





وأضاف ترامب أن الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن وتعتبرها عظيمة.





فيما شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي على دعمه لإسرائيل، وأضاف أن خطة ترامب للسلام قد تكون "فرصة القرن".