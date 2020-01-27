مكانها ومصاريفها ومدة دراستها.. كل ما تريد معرفته عن أكاديمية المحاماة الجديدة

يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر ونصف صباحا.

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وشيوخ وشباب المحامين.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي تعديلات قانون المحاماة، ومن ثم أصبحت حيز التنفيذ مع التصديق النهائي عليها، والتي كان من ضمنها لأول مرة إنشاء أكاديمية المحاماة.

ووفقا للمادة " 230" تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ووتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية..

ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن أكاديمية المحاماة الجديدة قبل العمل بها رسميًا

مكان الأكاديمية بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر

الدراسة في أكاديمية المحاماة ستبدأ اعتبارا من يناير 2021، وفق القانون

المصاريف ستكون ملائمة للظروف الاقتصادية، وفق تصريحات النقيب العام

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن كلية الحقوق ستكون في الترتيب الأول بكليات القمة النظرية عام 2021 بفضل أكاديمية المحاماة

تؤهل المحامي لحمل رسالة المهنة، و سيعقب الدراسة بها اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة، وفق نص القانون

سيكون المؤهل علميا ويعد له الآن معادلة مع المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لتصريحات النقيب العام

الدراسة بأكاديمية المحاماة لن تقتصر على المناهج النظرية فقط، كما يحدث في الجامعات، بل ستهتم بالجوانب العملية، وفقا لتصريحات النقيب العام

نظمت التعديلات الجديدة على قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983، بإصدار قانون المحاماة في الباب السابع، مواد للتعريف بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية ومجلس إدارتها، وتعريفها وتشكيلها ونظام العمل بها

تنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين، وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي، مع عدم الإخلال بحكم المادة 13

لا يجوز القيد في الجدول العام للنقابة للمرة الأولى، إلا بعد اجتياز الدراسة، على ألا تزيد مدة الدراسة عن عام في الأكاديمية، وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها

يضع مجلس النقابة العامة اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها، واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها، ولا يعمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية عليها