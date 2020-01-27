إيران تستعد لإطلاق قمر صناعي تعتبره الولايات المتحدة تهديدا

أعلنت إيران استعداداها لإطلاق قمر صناعي جديد، والذي تعتبره الولايات المتحدة يمثل تهديدا.





وكتب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على تويتر:"نعم، يتم إعداد موقع لوضع القمر الصناعي ظفر في المدار".





وأضاف:"بالنسبة للأقمار الصناعية الخمسة الأخرى، فسيتم تمديد جدول نشر المدار النهائي إلى مدار يبلغ طوله 600 كم".





وأعاد جهرمي نشر تقرير لموقع "NPR" الأمريكي يشير إلى صور الأقمار الصناعية تؤكد أن الجمهورية الإسلامية تستعد لإطلاقها في الفضاء.





وتعتبر الولايات المتحدة أن مواقع إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية عبارة عن غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية.







