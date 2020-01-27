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فن

خالف قرارات النقابة.. "الممثلين" توقف علاء زينهم وتحيله للتحقيق غدا

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:35 م
اشرف زكى
اشرف زكى
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أحمد إبراهيم
قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى، وقف الفنان علاء زينهم عن ممارسة مهنته بسبب عمله فى مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش" مع فنانين غير نقابيين. 

وقال الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين فى تصريح خاص لـ صدى البلد، "قررت وقف الفنان علاء زينهم عن ممارسة مهنته كممثل وإحالته الى التحقيق وذلك بسبب مشاركته فى مسرحية "مولد وصاحبه مجاش" كونها تضم عددا من الممثلين غير النقابيين وهو أمر مخالف للائحة النقابة وقوانينها". 

وأضاف قائلا: "كما أن علاء زينهم خالف قرارات النقابة بتعامله مع منتج تم وقفه وحذرنا من التعامل معه وهو الأمر الذي دفعنا الى احالته للتحقيق خاصة أنه تصدر المشهد بدلا منهم. 

وأوضح: "يتم التحقيق مع علاء زينهم غدا وبعدها تصدر النقابة قرارها النهائى فى عقوبة الفنان او الغائها". 
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