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اقتصاد

المصري للتأمين: الإطلاع المستمر على التقارير الدورية يقلل مخاطر القطاع

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:02 ص
الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين
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علياء فوزي

أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن صناعة التأمين جزء لا يتجزأ من منظومة المخاطر وفقا لتقرير" المخاطر العالمية 2020 " .

طالب الإتحاد في تقرير له، بضرورة أن يسعي العاملون بصناعة التأمين علي الإطلاع المستمر علي التقارير الدولية فيما يتعلق بقطاع إعادة التأمين وإدارة المخاطر حتي يمكنهم من توقع المخاطر المحيطة بالقطاع.

ذكر التقرير أن هناك اهتماما لديه بإعداد التقارير والنشرات الدولية الدورية لتحديد المخاطر المتوقعة علي القطاع سواء علي المستوى المحلي أو العالمي، مشيرا إلي ضرورة قيام صناعة التأمين المحلية بدراسة المخاطر والتحديات العالمية خصوصا دائرة الصراع الإقليمي لمعرفة تسعير وتقييم الأخطار المحيطة.

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