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فن

علاء زينهم يرد على نقابة الممثلين : قرار إيقافي متسرع.. وهناك سوء فهم

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:45 م
على زينهم
على زينهم
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أحمد إبراهيم
وصف الفنان علاء زينهم قرار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بوقفه عن التمثيل بالمتسرع وذلك على خلفية أزمة مشاركته في مسرحية بعنوان "مولد وصاحبه مجاش". 

وقال علاء زينهم فى تصريح لـ "صدى البلد "إن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين تسرع فى قرار وقفى عن التمثيل ولم يكن على علم بملابسات الموضوع وهناك سوء تفاهم حيث إننى كنت سأشارك معهم ولكن بمجرد علمى بأن المشاركة غير قانونية قررت الابتعاد تماما. 

وأضاف زينهم قائلا : وبالرغم من قرار ابتعادى عن المشاركة فى المسرحية إلا ان صناعها قرروا وضع صورتى على الافيش كنوع من التقدير والدعاية لانفسهم ولكن لم يكن هناك اى عقد مبرم بيننا ولم يكن هناك اى شيء رسمى بيننا. 

وأوضح : قمت بالتواصل مع الدكتور اشرف زكى وشرحت له كافة التفاصيل الخاصة بالازمة وقال لى غدا تدلى بأقوالك فى التحقيق وبناء عليه يتم اتخاذ القرار المناسب من قبل النقابة. 

وأشار علاء زينهم قائلا : أشارك حاليا فى مسلسل "البرنس" مع المخرج محمد سامى وبطولة محمد رمضان ونور ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.   
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