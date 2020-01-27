وليد أزارو يوجه رسالة قوية لـ محمود طاهر.. تعرف عليها

وجه المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم، الشكر إلى المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للنادي الأهلي.





وقال أزارو في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر قناة "النهار": "أحب أشكر محمود طاهر فهو وراء انتقالي إلى النادي الأهلي ووجدت معه معاملة جيدة".





وقَّع المهاجم المغربي وليد أزارو المعار من فريق الأهلي، عقود انضمامه إلى صفوف الاتفاق السعودي، رسميًا، أمس، الأحد.

كان أزارو، قد انتقل إلى صفوف الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من صفوف الأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.



