أحمد مهران عن حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة: سأقدم استشكالا لوقف تنفيذه.. فيديو

قال أحمد مهران محامى المنتقبات، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء ارتداء العاملين ب جامعة القاهرة للنقاب جاء مفاجئا وغريبا وأن ذلك خالف حقيقة الواقع وأحكام القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا فى قرارات مماثلة من رئيس جامعة القاهرة.





وأضاف أحمد مهران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" والمذاع علي قناة "TEN" الفضائية، أن هناك فئة يتحدثون دون معرفة الأمر، وفئة أخرى تقول إن هذا القرار جاء لاعتبارات أمنية بالنسبة لإخفاء الوجه أو ارتكاب الجرائم.





وأشار أحمد مهران إلى أن، النقاب لا يحول دون التواصل مع عضوات هيئة التدريس والطلاب.





وأوضح محامي المنتقبات، أن الحكم يخالف قانون تنظيم الجامعات الذى لم يحدد لبس معين داخل الجامعات.

وتابع أحمد مهران، أنه سيتقدم باستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وذلك لوقف تنفيذ الحكم.



