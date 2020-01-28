AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد مهران عن حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة: سأقدم استشكالا لوقف تنفيذه.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال أحمد مهران محامى المنتقبات، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء ارتداء العاملين بجامعة القاهرة للنقاب جاء مفاجئا وغريبا وأن ذلك خالف حقيقة الواقع وأحكام القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا فى قرارات مماثلة من رئيس جامعة القاهرة. 

وأضاف أحمد مهران خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" والمذاع علي قناة  "TEN" الفضائية، أن هناك فئة يتحدثون دون معرفة الأمر، وفئة أخرى تقول إن هذا القرار جاء لاعتبارات أمنية بالنسبة لإخفاء الوجه أو ارتكاب الجرائم.

وأشار أحمد مهران إلى أن، النقاب لا يحول دون التواصل مع عضوات هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح محامي المنتقبات، أن الحكم يخالف قانون تنظيم الجامعات الذى لم يحدد لبس معين داخل الجامعات.
 
وتابع أحمد مهران، أنه سيتقدم باستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وذلك لوقف تنفيذ الحكم.
 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

19 يناير.. النظر في طعن حكم تأييد قرار جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب

مجلس الدولة يحظر ارتداء النقاب لـ عضوات هيئة التدريس بالقاهرة

أول تعليق من جامعة القاهرة بعد قرار حظر ارتداء النقاب على هيئة التدريس

جابر نصار: يجب تطبيق حظر النقاب على عضوات التدريس في المدارس والجامعات

بعد تأييد حظر النقاب في جامعة القاهرة.. جابر ناصر: من يريد التشدد يبتعد عن الوظيفة العامة

جامعة القاهرة: منع المخالفين لـ حظر النقاب عن التدريس.. فيديو

ترشيحاتنا

أزارو يوجه رسالة لـ مروان وأجايي وصلاح محسن

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد تراجعها 35 ألف جنيه.. صور

دولة جديدة تعلن ظهور أول حالة مصابة بـ فيروس كورونا

الزواج في القاهرة والإنجاب بـ كاليفورنيا وخناقة بالساحل الشمالي.. 22 محطة في قضية نسب طفلي أحمد عز وزينة

علاء زينهم يرد على نقابة الممثلين : قرار إيقافي متسرع.. وهناك سوء فهم

رجل يسحل شابا ويمطره بالركلات في رأسه داخل محطة مترو .. فيديو صادم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد وقوع حادث بسبب إصابة السائق بغيبوبة سكر.. كيف تحمي نفسك من الإصابة