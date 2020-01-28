الصحة: حالتا المغربي والصيني بالقاهرة مصابتان بأنفلونزا موسمية.. فيديو

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي ب وزارة الصحة ، إنه تم الاشتباه فى حالة مصابة بفيروس كورونا وتم تحويلها إلى مستشفى العباسية والقيام بعمل كافة الفحوصات لها للتأكد وبثبت أن الأعراض أنفلونزا وليس فيروس كورونا، مضيفا أن الحالة كانت مغربية الجنسية، مضيفا أنه تم نفى حجز شخص صيني في مستشفى حميات أسوان، ولكن كان الشخص الصيني في رحلة على مركب، وقيل أن هذا الشخص، يعاني ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله لمستشفى حميات أسوان، واتضح أنه يعانى من أنفلونزا موسمية، وجرى علاجه وخرج من المستشفى.





وأضاف الدكتور علاء عيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون إي" الفضائية، أن الحالات المؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا على مستوى العالم تبلغ 2014 حالة، وحالات الوفيات بسبب فيروس كورونا 56 حالة.





وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد أمرت بفحص جميع العاملين بصالات المطار التى يتم بها استقبال الطائرات الصينية لضمان سلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.





وأوضح الدكتور علاء عيد، أن الوزارة تتابع المواقع الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لأنها تكون أكثر دقة وموضوعية في إحصاء عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.





وأشار إلى أن، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قامت أول أمس بزيارة تفقدية للحجر الصحي بمطار القاهرة الدولى لضمان الجاهزية والاستعداد، كما قامت أيضا بزيارة تفقدية للحجر الصحي بمطار شرم الشيخ الدولي.



