هل مرض كورونا دخل مصر ؟ وزارة الصحة تجيب

قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة على استعداد تام من خلال خطة شاملة، للتعامل مع مرض كورونا؛ مشيرا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية منذ إعلان الصحة العالمية ظهور المرض في الصين.





وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي «أحمد موسى»، أن وزيرة الصحة كانت موجودة في مطار القاهرة في الحجر الصحي للتأكد من خلو مصر من المرض؛ منوها أنه يتم توقيع الكشف الطبي على كل المصريين القادمين من الدول التي ظهر بها المرض .





وأكد مجاهد، أنه تم إعطاء التوجيهات للاطباء بكل اعراض المرض وكيفية التعامل معه في حالة اكتشاف حالات؛ كما يتم تحرير كروت تردد لكل القادمين الصين ودول الإصابة لمتابعتهم لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول وهي فترة حضانة المرض.





وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر خالية تماما من المرض ولم يتم اكتشاف أي إصابات من المصريين؛ موجها حديثه إلى المصريين:«اطمنوا الإجراءات الوقائية سوف تمنع المرض من دخوله مصر».





وأشار مجاهد إلى أن الفيروس يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة التنفس والتهاب الحلق، وكل من يعاني تلك الأعراض مصاب بكورونا.