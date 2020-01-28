AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حدث تاريخي.. انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:38 ص
انطلاق أول مهرجان
انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
تستضيف مدينة جدة، في يوم 12 مارس المقبل أول مهرجان سينمائي في تاريخها الذي يحمل اسم "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الأول".

ووفقا لـ صحيفة "المدينة" السعودية، استأنف المشاركون والمشاركات في معمل أفلام البحر الأحمر العمل على تطوير مشروعاتهم في جولة تستمر 8 ليال في شوارع وأزقة جدة التاريخية، ضمن الاستعدادات للمهرجان، وتستهدف الجولة تطوير المقومات الإنتاجية للمشروعات.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان المخرج المصري خيري بشارة، مع عرض أبرز أفلامه.

فقد أعلنت إدارة المهرجان أنها قامت خلال الأشهر الماضية بترميم تسعة أفلام لبشارة "عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنيا".

كما كشف المهرجان عن تفاصيل مشروعه الخاص الذي يجمع 5 مخرجات سعوديات في عمل مشترك يضم عدة أفلام قصيرة، من إنتاج وتمويل المهرجان.

ويعتبر هذا المشروع منصة مهمة للمرأة السعودية في صناعة السينما، ومن المنتظر عرضه في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية، ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ولم يسبق للسعودية أن نظمت أي مهرجانات سينمائية، ويعد المهرجان الجديد حدثا تاريخيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شراكة بين مهرجانى البحر الأحمر والقاهرة الدولي لدعم السينمائيين العرب

مد فترة استقبال الأفلام بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يرمم ويعرض أفلام نادرة للمصور السعودي الراحل صفوح نعماني.. واحتفاء خاص به خلال مارس 2020

البحر الأحمر السينمائي يعرض أفلاما نادرة للمصور السعودي الراحل صفّوح نعماني

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكرم المخرج خيرى بشارة

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي بسينما المخرج خيري بشارة.. تكريم بحفل الافتتاح.. ترميم أفلامه وكتاب خاص عن مشواره

ترشيحاتنا

عمرو جمال يكشف حقيقة انتقاله للزمالك.. ويؤكد: أرقام أزارو لن يحققها أي مهاجم بالأهلي

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28-1-2020

بعد تقبيل قدمها.. والدة نجم منتخب اليد: ابني متعود يعمل كده حتى لو في الشارع

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

في ذكرى رحيل عبد الحفيظ التطاوي.. تزوج مرة وحيدة وابنته وزيرة سابقة

كيف تعامل السجن مع ازمة عبد المنعم أبو الفتوح الصحية.. حمدي السيد يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميتسوبيشي mitsubishi تعلن تخفيضا جديدا في أسعارها.. صور

تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

أخبرت والدها بأنها تتحدث مع شخص في المحمول.. أم تعذب ابنتها بكيها بسكين في سوهاج