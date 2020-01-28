حدث تاريخي.. انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية

تستضيف مدينة جدة، في يوم 12 مارس المقبل أول مهرجان سينمائي في تاريخها الذي يحمل اسم " مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الأول ".





ووفقا لـ صحيفة "المدينة" السعودية، استأنف المشاركون والمشاركات في معمل أفلام البحر الأحمر العمل على تطوير مشروعاتهم في جولة تستمر 8 ليال في شوارع وأزقة جدة التاريخية، ضمن الاستعدادات للمهرجان، وتستهدف الجولة تطوير المقومات الإنتاجية للمشروعات.





ومن المقرر أن يكرم المهرجان المخرج المصري خيري بشارة، مع عرض أبرز أفلامه.





فقد أعلنت إدارة المهرجان أنها قامت خلال الأشهر الماضية بترميم تسعة أفلام لبشارة "عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنيا".

كما كشف المهرجان عن تفاصيل مشروعه الخاص الذي يجمع 5 مخرجات سعوديات في عمل مشترك يضم عدة أفلام قصيرة، من إنتاج وتمويل المهرجان.





ويعتبر هذا المشروع منصة مهمة للمرأة السعودية في صناعة السينما، ومن المنتظر عرضه في الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس المقبل.





وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن انطلاق أول مهرجان سينمائي في السعودية، ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.





ولم يسبق للسعودية أن نظمت أي مهرجانات سينمائية، ويعد المهرجان الجديد حدثا تاريخيا.