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أخبار العالم

تركيا تنهي عمليات البحث عن مفقودي الزلزال وتعلن الحصيلة النهائية للقتلى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:03 ص
زلزال تركيا
زلزال تركيا
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رويترز
أنهت تركيا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي وقع الجمعة الماضي، وذلك بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة آخر شخص كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار، ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41.

وقالت الحكومة التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، أودى بحياة 37 شخصا في إقليم ألازيغ، الذي يبعد نحو 550 كيلومترا شرقي أنقرة، كما تسبب في مقتل 4 آخرين في إقليم ملاطية المجاور.

وأضافت أن أكثر من 1600 شخص أصيبوا، ولا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، لكن لا توجد حالات خطيرة بينهم.

وفي هذا السياق ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عمليات البحث أنقذت 45 شخصا من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

وحذرت السلطات السكان من دخول المباني المتضررة، خشية انهيارها ومن الهزات الارتدادية، مما ترك الكثير منهم بلا مأوى في المنطقة التي انخفضت درجة الحرارة بها صباح أمس الاثنين إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر.
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