من يكون خالد بن خليفة رئيس الوزراء القطري الجديد؟

عين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، في منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد قبوله استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، بشكل مفاجئ دون توضيح أسباب.





ويعد خالد بن خليفة من مواليد الدوحة عام 1968، وتلقى تعليمه ما قبل الجامعي فيها، وبعد ذلك حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.





والتحق في بداية عمله بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، (2002-2006).





وفي مارس 2006 التحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد آنذاك تميم، وعُيّن مديرًا لمكتب السكرتير الخاص لـ تميم في 11 يوليو 2006، وبعد ذلك تولى منصب مدير مكتب ولي العهد في 9 يناير 2007.





وآخر منصب تقلده، كان منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر 2014.