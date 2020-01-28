كرم جبر يوضح حقيقة وقف التعيينات بالمؤسسات القومية .. وتفاصيل عملية التطوير





وأضاف أنه لا يمنع امداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة ، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الاساسية ، وحتى لا تتكرر الاخطاء التى حدثت فى السنوات الاخيرة بإضافة اعداد كبيرة للمؤسسات ، ادت الى الوضع الحالى .





وقال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة في الأيام القادمة وفقًا لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح المالى والادارى وتطوير المحتوى التحريرى.





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وأكدت الهيئة أن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعًا لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات ، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.





وأضافت الهيئة بأن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج ،ضمانًا لاستمرار المؤسسات في القيام بمهامها والحفاظ على حقوق العاملين فيها.





وقالت الهيئة إن خطة الإصلاح المقدر لها خمس سنوات ، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والبدء فورًا وفقًا لبرنامج تتولى مجالس الادارات تنفيذه ، تحت اشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية ، ويتضمن حلولًا عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة مسكوت عنها منذ عشرات السنين، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات ، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة .