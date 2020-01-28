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أخبار البلد

بعد كارثة والد إيهاب توفيق .. نجاة بسمة وهبة من موت محقق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:49 ص
الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة
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سارة يسن
نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر صفحتها على الانستجرام فيديو نجاتها من موت محقق بعد احتراق المشترك الكهربائي في منزلها بسبب الدفاية الكهربائية .

وكتبت بسمة وهبة عبر صفحتها الرسمية :"ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله والشكر لله".

وقالت بسمة وهبة في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية : " أول ما صحيت سجدت سجدة شكر لله مكنتوش هتصدقوا النار اللي كانت هتولع عندي في الأودة وكمية الدخان كانت عاملة ازاي أنا صحيت الساعة 5 الفجر لقيت المنظر ده ولو كنت اتأخرت شوية كنت هموت ".

وقبل فترة كان قد تعرض منزل والد الفنان إيهاب توفيق لكارثة بعد حريقه بسبب الدفاية الكهربائية مما  أدى لوفاة والده .

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