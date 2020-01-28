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تعرف على علاقة نجوى كرم وهيفاء وهبي بسارق منزل نانسي عجرم ..فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:18 ص
علاقة نجوى كرم وهيفاء
علاقة نجوى كرم وهيفاء وهبي بسارق منزل نانسي عجرم
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح العربية" الذي يذاع على قناة "العربية"، أن لص منزل نانسي عجرم، لاحق نجوى كرم، وهيفاء وهبي.

وكشفت التحقيقات المتعلقة بالمشتبه به بمحاولة سرقة بيت نانسي عجرم، عن تعقب القتيل قبل الحادث، لمنزل كل من الفنانة نجوى كرم وهيفاء وهبي، بنفس طريقة بحثه عن مواصفات وتفاصيل منزل نانسي عجرم .

ولذلك اعتبره البعض إشارة إلى تخطيطه لتنفيذ عدة جرائم سرقة، الأمر الذي من شأنه تعزيز موقف فادي الهاشم زوج نانسي عجرم القانوني في القضية.

واعترض فادى الهاشم زوج المطربة اللبنانية، طريق اللص وقتله بعد تبادل لإطلاق النار، وإصابة نانسى فى ساقها.

وتعرض منزل الفنانة ​نانسي عجرم​ لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق .
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