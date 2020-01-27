براءة زوج نانسي عجرم .. صحفي لبناني يفجر مفاجأة

قال سعد حريرى صحفي لبناني ، إنه بناء على تتبع الموقع الجغرافي ظهر الشاب القتيل مرة واحدة بمحيط منزل نانسي عجرم قبل واقعة القتل بتاريخ 12 ديسمبر 2019 وهذا دليل ثابت وقاطع أن الشاب محمد الموسى لم يكن يعمل لدى نانسي عجرم ولا لدى زوجها كما أنه ليس من المعقول أن يعمل أحد لدى أحد ويظهر أنه جاء إليه مرة واحدة .





وأضاف سعد حريري خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الشاب محمد تواجده بمحيط عيادة زوج نانسي في مارس 2019 كما أنه بناء على التحقيقات ثبت أن تليفون الشاب وزوجته مرتبطين ببعضهما وهذا يؤكد أن زوجته كانت تعلم حدوث الجريمة وهذا يثبت تورط زوجته معه.





وأوضح سعد حريرى، أن التحقيقات اليوم أثبتت الشاب محمد الموسى كان يخطط إلى جمع معلومات عن شخصية نانسي وزوجها وهذا ما أثبته محرك جوجل الخاص به وبزوجته .





وتابع: أن الفنانة نانسي أظهرت منزلها أمام الإعلام أكثر من مرة وأوضحت أشكال الديكور وشكل المداخل ومن الممكن أن يكون هذا ما فتح شهية هذا الشاب ان يقوم بسرقة منزل الفنانة نانسي .





واستكمل سعد حريرى، أن محركات البحث أثبتت أنه كان يبحث عن الفنانة نجوى كرم وهيفاء وهبي أيضا وهذا يثبت أنه كان يخطط لإجراء أكثر من عملية متتالية .



