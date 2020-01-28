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أخبار العالم

خرق جديد.. روسيا: عدد كبير من مسلحي إدلب يتوجهون إلى ليبيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:18 م
مسلحون إدلب في ليبيا
مسلحون إدلب في ليبيا
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن عددا كبيرا من المسلحين في إدلب توجهوا إلى ليبيا في خرق للقرارات الأممية.

ووفقًا لـ روسيا اليوم، من جانبه قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، إن نظام وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لكن هناك بعض الانتهاكات.

وأضاف الدبلوماسي الروسي في تصريحات صحفية: "يبدو لنا أن هناك التزاما بوقف إطلاق النار، ولكن هناك انتهاكات، خاصة، وأن الجيش الوطني الليبي تحاربه قوات ليست نظامية، بل جماعات مسلحة والتي غالبا ما تكون ذات طبيعة متطرفة".

وفي سياق رده على سؤال حول جلسة اللجنة العسكرية الليبية، قال بوجدانوف: "روسيا تؤيد اجتماع الأطراف بأسرع وقت ممكن".

ولم يستبعد بوجدانوف أن يقوم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى موسكو، حيث قال: "لا أستبعد ذلك. لدينا اتصالات مع جميع الأطراف".
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