AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بتهمة الاستيلاء على المال العام.. محكمة كويتية تقضي بحبس وزير سابق

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:31 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
قضت محكمة الوزراء الكويتية (المخصصة لمحاكمة الوزراء)، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، بحبس وزير الصحة السابق الدكتور على العبيدي، ووكيلي الوزارة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبد الهادي، بالحبس لمدة 7 سنوات، و10 آلاف دينار لوقف التنفيذ، ورد 81 مليون دينار، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بينما قضت ببراءة المتهمين في القضية الثانية المتعلقة ببيع أدوية لوزارة الصحة.

وكانت النيابة العامة الكويتية، أسندت إلى المتهمين في القضية الأولى، أن العبيدي والوكيلين السابقين، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة، ليحصلوا على ربح لجهة خارج الكويت، وهي شركة أمريكية، وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4 يناير 2015 بدون علم الجهات الرقابية الكويتية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7.281.298 دولار أمريكي (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافًا للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ولجنة المناقصات المركزية.

وأضافت أن المتهمين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81.194.284 دولار أمريكي (نحو 24.6 مليون دينار)، بأن كان ذلك ناشئًا عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها، بقيامها بالتعاقد مع الشركة المشار إليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكويت تخفف حكما بالسجن على مواطنة روسية| اعرف الأسباب

28 يناير.. النقض تنظر طعني العادلي والنيابة في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

سجن مصري في الكويت استولى على 51 مليون درهم إماراتي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد عبدالله غيث.. قصة رحيله المأساوية واللحظات الأخيرة بحياته

كلمة أطاحت به.. سر استقالة رئيس الوزراء القطري

خالد بيومي يكشف حقيقة انضمامه إلى قناة الزمالك

القضاء الإداري يؤيد قرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

رسميا.. كاف يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز للقاهرة بدلا من نواكشوط

مسئول بمحطة قطار الإسماعيلية: تغريم منقذ ابنته من الموت 50 جنيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سينما مجانية يقدمها معرض الكتاب للجمهور.. تعرف على التفاصيل

انتبهي ..أسباب تؤكد تعرض ابنتك صاحبة الـ7 سنوات للبلوغ المبكر

بجمبسوت أنيق.. نيللى كريم تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير