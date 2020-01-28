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إلهام أبو الفتح
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فن

عبير صبرى تثير الجدل فى أحدث ظهور.. ومتابعون: شبه سعاد حسنى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:14 م
القسم اليمدانى - شروق حمدى
شاركت الفنانة عبير صبري صورة  جديدة بأحدث لوك لها مع متابعيها على صفحتها الشخصيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت عبير صبرى  على الصورة قائلة:" يقولوا السمار نص الجمال ..لكن البياض الجمال كله، صورتي وانا سمرا ايه رايكم".

وجاءت تعليقات جمهورها على الصوره كالاتي:

انتي قمر في كل حالاتك
حلو الحلو
شبه سعاد حسني
لا البياض احلى 

ويذكر ان اخر اعمال عبير صبري مسلسل" الاخ الكبير" الذي يعرض حاليا، والمسلسل من بطوله محمد رجب وهبه مجدي ومحمد عز وعبير صبري ودينا فؤاد وراندا البحيري، وتاليف احمد عبد الفتاح واخراج اسماعيل فاروق.

وتدور احداث المسلسل في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي (محمد رجب) مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي.

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