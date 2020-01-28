الرئيس الصيني لمدير الصحة العالمية: كورونا شيطان.. والأخير يرد

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، لمدير منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا الجديد "شيطان" وإن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.





ونقل التلفزيون الرسمي عن شي قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم "هادئ وموضوعي وعقلاني" من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي؛ بحسب "رويترز".





ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" قوله اليوم: "أثق في قدرة الصين على احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد".





وذكرت الوكالة إن أدهانوم قال في اجتماع مع السلطات في بكين إنه يوافق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية حتى الآن لكبح انتشار الفيروس.





وأضاف أدهانوم أيضا إنه لا يؤيد إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليا في الصين، وحض الناس على التزام الهدوء.





وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه "يجب على الصين الاعتماد على الشعب، للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد"، مشددا على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية، لمنع انتشار الالتهاب الرئوي، الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.





كما طالبهم بتوطيد ثقتهم والبقاء متحدين واتخاذ تدابير علمية هادفة في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، مشيرا إلى ضرورة إصدار أحكام علمية ودقيقة بشأن الوضع الوبائي.





وأشار شي جين بينج، إلى أن مسؤولي الحزب سيختبرون في هذه المعركة الشاقة، حاثّا لجان الحزب، على جميع المستويات، على تشجيع أعضاء الحزب والمسؤولين للخروج والقتال بشجاعة في المعركة، ليروا أنهم قادرون على اجتياز الاختبارات من خلال عملهم.





وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 106 حالات في الصين كما يجري الإبلاغ عن حالات إصابة في عدد متزايد من الدول الأخرى. كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.