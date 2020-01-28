برد دبلوماسي.. الجبير يقصف جبهة أردوغان ويتصدى للحملة المشبوهة ضد السعودية .. فيديو





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والخليج العربي مقطع فيديو يستعرض وزير الدولة لشئون الخارجية السعودية عادل بن أحمد الجبير يوجه ردا على سؤال صحفية تركية يعتبر بمثابة صفعة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يدأب على مهاجمة المملكة متخذا من الأزمة السورية وسيلة لذلك.





ومن خلال رده أفحم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الذي كشف الجهد الذي تبذله المملكة من أجل اللاجئين السوريين، المتنمرين اصحاب الحملات المشبوهة للنيل من الدولة وقياداتها بالدفع بمزاعم أن السعودية تسعى لاستغلال اللاجئين السوريين واليمنيين..





المقطع المتداول ـ لـ عادل الجبير من زيارته لمعهد تشاثام هاوس الملكي في بريطانيا، حيث أجرى حوارا على هامش زيارته له وللمملكة المتحدة عام 2016.





وبادرت صحفية تركية تدعى اوزلان موكريجي خلال المؤتمر الصحفي الذي أجرى على هامش زيار الجبير بتوجيه سؤال له مفاده اين يكمن دور المملكة من الأزمة التي يواجهها السوريين، ولماذا لم تحتضن السعودية اهل سوريا اللاجئين على غرار ما تفعله تركيا على الرغم من ان المملكة هي قلب العالم الاسلامي ومنوط بها مسئولية اكبر تجاههم





رد وزير الخارجية السعودي حينها على الصحفية التركية قائلا: «أعتقد أنه كان يمكننا شرح موقفنا تجاه اللاجئين السوريين بشكل أفضل».





وأضاف الجبير قائلا: «قامت السعودية بإصدار أكثر من مليوني ونصف المليون تأشيرة للاجئين السوريين منذ بدء الأزمة (2011)، قمنا بنشر بيان ولم يلاحظه أحد»





وتابع: نحو «مليوني ونصف مليون لاجئ سوري جاءوا الى الاراضي السعودية» لافتا إلى أنه «لا يزال هناك 600 إلى 700 ألف لازالوا في المملكة العربية السعودية، لا أحد منهم يعيش في مخيم للاجئين وليس أي أحد منهم يعيش في خيمة».





واستطرد بقوله إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر لكل السوريين الوافدين إلى السعودية بالحصول على تصريح إقامة حتى يتمكنوا من إرسال أبنائهم إلى المدارس، ويكون لديهم وصول للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والحصول على وظائف».





وواصل حديثه قائلا: «وفعلنا ذلك أيضا مع اليمنيين، فمنذ الحرب هناك (2015) وصل للمملكة قرابة المليون لاجئ تم تطبيق السياسة نفسها معهم، لكن نحن لا نتفاخر بالأمر ولا نقوم بتصويرهم؛ لأن هذه ثقافتنا، جاءوا يطلبون الأمن والمسكن ونحن وفرناه لهم، وهذا يحفظ كرامتهم ولا يعرضهم للإذلال».





واختتم وزير الدولة للشئون الخارجية السعودية رده معربا عن شكره للصحفية التركية كونها ساعدته دون عمد في توضيح دور المملكة بأزمة اللاجئين أمام حشد كبير من الصحفيين والمسؤولين بالعالم.





وتتاجر تركيا بأزمة اللاجئين وتضغط بها بين الحين والآخر على أوروبا للحصول على أكبر مكتسبات مادية وسياسية رغم أنهم يعيشون هناك في مخيمات وسط أوضاع متردية رغم المنح الكبيرة من الاتحاد الأوروبي.





ويعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورقة اللاجئين نعمة مكنته بعض الوقت من الضغط على أعصاب أوروبا للحصول على مساعدات مالية، عبر إبرام اتفاق في مارس 2016 لوقف عبور المهاجرين من أراضيها إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية كبيرة، حصلت منها تركيا على 5,6 مليار يورو من أصل 6 مليارات.





كما يوظف أردوغان ورقة اللاجئين من أجل تقليص الانتقادات الأوروبية لأنقرة بفعل توجه السلطة نحو تكريس الممارسات السلطوية والانخراط السلبي في أزمات الإقليم.



