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أخبار العالم

خروج مرتزقة أردوغان.. شرط الجيش الليبي للتفاوض مع السراج

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:27 م
خليفة حفتر قائد الجيش
خليفة حفتر قائد الجيش الليبي
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القسم الخارجي

أعلن قيادي عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي اتفقت الأطراف الدولية في مؤتمر برلين حول ليبيا على تشكيلها للإشراف على الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، ستجتمع مطلع الشهر القادم بمدينة جنيف السويسرية.

وفي هذا السياق، قال اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية في تصريح لموقع العربية.نت، إن الجيش الليبي سيطرح خلال الاجتماع الأول في جنيف شروطه.

وتابع أنه لن يتفاوض مع الطرف المقابل، وذلك في إشارة لحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، إلا بعد أن يتم إخراج القوّة التي أتى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم، ثم يتم بعدها الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات الذي ينّص على ضرورة حلّ الميليشيات المسلّحة ونزع أسلحتها.

 

وشددً على أن الجيش لن يساوم على الوطن وعلى سيادته.

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