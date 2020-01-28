عميد بـ عين شمس: تطبيق حظر النقاب في الجامعات يسهل العملية التعليمية

طالب الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس بضرورة تطبيق الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة على جميع الجامعات المصرية.





وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان الحرية الشخصية مكفولة لدى الجميع وفقا للقانون والدستور ولكن بعض المهن يجب ان تلتزم بزى معين، لسهولة توصيل رسالتها، وهو ما اكدته المحكمة فى حيثياتها، خاصة ان المهن التعليمية تحتاج الى التواصل بشكل مباشر واطلاع الطلاب على جميع التحركات ومعرفة تفاصيل النطق من المعلمين سواء فى المدارس او اساتذة الجامعات فى بعض المواد الدراسية.

وأشار ان التواصل بين الطلاب واساتذة الجامعات يجب ان تكون مباشرة دون حواجز كالنقاب وغيرة لسهولة العملية التعليمية ولذلك فأن تنفيذ الحكم وتعميمه على جميع الجامعات امر هام، خاصة وانه لا يخالف الشريعة الاسلامية.

وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.





وأشارت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».