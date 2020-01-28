سفراء عرب يحضرون مؤتمر الإعلان عن صفقة القرن

قال باراك رافيد، مراسل القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، وكذلك السفير البحريني والعماني، وبعض سفراء الدول العربية الأخرى، يشاركون في مؤتمر الإعلان عن صفقة القرن في البيت الأبيض.





ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد لحظات، عن صفقة القرن.





كانت المحافظات والمدن الفلسطينية، شهدت اليوم الثلاثاء، حالة من الغضب الشعبي والاستنفار، استباقا لإعلان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب عن بنود صفقة القرن التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إنه على خلفية قرب الإعلام عن صفقة القرن، دعا الرئيس محمود عباس القيادة لاجتماع طارئ، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.





وفي مخيم العروب أصيب عشرات الطلبة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال الخليل. وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب الطلبة، الذين خرجوا تنديدا بـ صفقة القرن، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.





ودعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" وفصائل العمل الوطني في المحافظة، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد في مقر الإقليم، إلى فعالية حاشدة عند الساعة السابعة من مساء اليوم، رفضا لـلصفقة المشؤومة، على ميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة.





قبل لحظات من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطته للسلام والمعروفة باسم صفقة القرن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "هذا يوم تاريخي لإسرائيل وهو أحد أهم أيام حياتي".





وأضاف نتنياهو: "كالعادة.. لن أدع الفرصة لأي شيء آخر يعوقني عن العمل من أجلكم.. من أجل أمن إسرائيل .. ومن أجل مستقبل إسرائيل".



