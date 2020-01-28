شقيق القتيل زكي مبارك في تركيا: سنقاضي أردوغان في محكمة الجنايات الدولية

قال زكريا مبارك شقيق زكي مبارك القتيل الفلسطيني في تركيا، إنه كان له مداخلة في الأمم المتحدة وطالب بفتح تحقيق دولي لمحاكمة أردوغان.





وأضاف زكريا مبارك في مداخلة هاتفية على قناة " تن":" أردوغان على رأس القتلة والمتسببين في قتل أخي، وكان هناك تعاطف في الأمم المتحدة تجاه القضية".





وتابع زكريا مبارك:" عدة مؤسسات دولية وعدت بفتح ملف تحقيق في هذه الحادثة وتؤكد على مدى بشاعة النظام التركي الحالي".





وأكمل زكريا مبارك:" لدي أمل في الحصول على حق أخي في الأمم المتحدة وسيتم طرح القضية في جلسة الأمم المتحدة المقبلة".





ولفت زكريا مبارك:" سيتم عرض القضية تركيا على جلسة مجلس الأمم المتحدة المقبلة، وسنقاضي أردوغان في محكمة الجنايات الدولية كي يعود حق أخي القتيل في تركيا".



