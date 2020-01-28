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فن

بعد حبسه سنة .. أول رد من محامية أحمد الفيشاوي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:36 م
أحمد الفيشاوى وابنته
أحمد الفيشاوى وابنته لينا
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أحمد إبراهيم
كشفت سناء لحظى محامية الفنان أحمد الفيشاوى عن كثير من التفاصيل الخاصة بالحكم الصادر اليوم حيث عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

وقالت سناء لحظى فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : سأقوم برفع معارضة وطعن على الحكم الذى صدر اليوم لاسقاطه وذلك نظرا لعدم اعلامنا كخصم بالقضية ذات الموضوع. 

وأضافت محامية الفيشاوى قائلة : أن هناك بعد الأمور والتفاصيل الخاصة بالقضية غير واضحة ولعل من أبرزها أن محامى لينا الفيشاوى ووالدتها هند الحناوى يتبع اسلوب غير قانونى وهو ارسال القضايا التى يرفعها على عنوان قديم للفيشاوى وبالتالى لا نعلم به ويتم اصدار حكم على احمد الفيشاوى دون وجه حق. 

وأوضحت سناء قائلة : إن الحكم صادر كان غيابيا وبالتالى يسقط قانونا أو بمعنى أدق انه حكم منعدم نظرا لعدم اعلامنا به. 

وأشارت سناء قائلة : اننا نتقدم فى المعارضة بعدد من المستندات والتفاصيل الخاصة بعودة لينا الى مصر وهو الأمر الذى طالب به والدها منذ فترة طويلة ولكنه لم يتحقق حيث من حقه أن يراها طبقا لقانون الرؤية الذى يحق للوالد ان يرى طفله.  
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