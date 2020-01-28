بعد قرار حبسه عاما.. شاهد أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي

مقطع فيديو جديدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك أثناء تواجده فى الجيم يمارس بعد التدريبات الرياضية.

من المهم أن يكون لديك روتين صباحي صحي لبدء اليوم الصحيح" .