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فن

بعد قرار حبسه عاما.. شاهد أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:46 م
أحمد الفيشاوى وابنته
أحمد الفيشاوى وابنته لينا
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو جديدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك أثناء تواجده فى الجيم يمارس بعد التدريبات الرياضية. 

وعلق الفيشاوي على الفيديو، "من المهم أن يكون لديك روتين صباحي صحي لبدء اليوم الصحيح" . 

وظهر أحمد الفيشاوى فى الفيديو وهو يمارس بعض الرياضات القوية وهو ما اعتاد عليه الفيشاوى فى الفترة الأخيرة. 

وكانت عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي منذ ساعات قليلة بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض ودفاع لينا أحمد الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.
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