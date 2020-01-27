بعد رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بإطلالة صيفية أمام دولاب أحذيتها





وظهرت ندى الكامل فى الصورة بإطلالة صيفية وعلقت على الصورة قائلة : "المزاج الحالى لا تعبث معى" تعبيرا منها عن حالتها النفسية حاليا حيث ينتابها حالة من الرتابة حيث طالبت من احدى متابعيها قائلة : "مفيش اى جديد ممكن نسف عليه".





وكانت نشرت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر فيها بلوك جديد .

أثارت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى جدلا واسعا بعد نشرها صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث ظهرت فى الصورة أمام دولاب ملابسها واحذيتها وهو ما أثار الجدل بين متابعيها حيث ابدوا اعجابهم بإطلالتها الجرئية.

وتلقت ندى الكامل العديد من التعليقات الإيجابية على اللوك الجديد، حيث أبدى الجميع إعجابه به حيث قال البعض: "جميل اللوك ده" وقال آخر: "قمر حبيبتى".

ونشرت ندى الكامل مقطع فيديو جديدا لزوجها الفنان أحمد الفيشاوى أثناء وجودهما فى رأس البر داخل أحد الفنادق هناك حيث يقضيان إجازة قصيرة هناك.

وعلق أحمد الفيشاوى فى الفيديو قائلا: من رأس البر أمام منطقة اللسان".

وعلقت ندى الكامل على الفيديو مستعينة ببعض الآيات القرآنية قائلة : "يقول جل وعلا : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) الرحمن/19-21.. ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ) الفرقان/53".





وجاء ظهور أحمد الفيشاوى مع زوجته فى رأس البر يبرر عدم حضوره للعرض الخاص بفيلم "يوم وليلة" والذى يشارك فى بطولته مع خالد النبوى.