AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بإطلالة صيفية أمام دولاب أحذيتها

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:07 م
احمد الفيشاوى وزوجته
احمد الفيشاوى وزوجته
Advertisements
أحمد إبراهيم
أثارت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى جدلا واسعا بعد نشرها صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث ظهرت فى الصورة أمام دولاب ملابسها واحذيتها وهو ما أثار الجدل بين متابعيها حيث ابدوا اعجابهم بإطلالتها الجرئية.

وظهرت ندى الكامل فى الصورة بإطلالة صيفية وعلقت على الصورة قائلة : "المزاج الحالى لا تعبث معى" تعبيرا منها عن حالتها النفسية حاليا حيث ينتابها حالة من الرتابة حيث طالبت من احدى متابعيها قائلة : "مفيش اى جديد ممكن نسف عليه". 

وكانت نشرت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر فيها بلوك جديد .

 

وتلقت ندى الكامل العديد من التعليقات الإيجابية على اللوك الجديد، حيث أبدى الجميع إعجابه به حيث قال البعض: "جميل اللوك ده" وقال آخر: "قمر حبيبتى".

 

ونشرت ندى الكامل مقطع فيديو جديدا لزوجها الفنان أحمد الفيشاوى أثناء وجودهما فى رأس البر داخل أحد الفنادق هناك حيث يقضيان إجازة قصيرة هناك.

 

وعلق أحمد الفيشاوى فى الفيديو قائلا: من رأس البر أمام منطقة اللسان".

 

وعلقت ندى الكامل على الفيديو مستعينة ببعض الآيات القرآنية قائلة : "يقول جل وعلا : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) الرحمن/19-21.. ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ) الفرقان/53".


وجاء ظهور أحمد الفيشاوى مع زوجته فى رأس البر يبرر عدم حضوره للعرض الخاص بفيلم "يوم وليلة" والذى يشارك فى بطولته مع خالد النبوى.
بعد رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تثير الجدل بإطلالة صيفية أمام دولاب أحذيتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعرها مليون جنيه | زوجة أحمد الفيشاوي تستعرض سيارتها الفارهة

تريند الفن | تطورات الحالة الصحية لنجم نصيبي وقسمتك بعد إصابته بـ السرطان.. فيديو جرىء جديد لـ زوجة أحمد الفيشاوي

زوجات النجوم الأكثر جدلا | حرم أحمد الفيشاوي ترقص في الشارع.. وزينة عاشور برفقة سلمى حايك

فستان أبيض وأسود.. زوجة أحمد الفيشاوى بإطلالة ساحرة

لوك جديد .. زوجة أحمد الفيشاوى تبهر متابعيها بالشعر الأحمر

احمد الفيشاوى يتغزل في زوجته .. شاهد

ترشيحاتنا

بخار الماء .. تفاصيل جديدة حول مصرع عروسين أثناء الاستحمام بالإسماعيلية

الكشف عن سبب تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت

بعد تجديد الثقة له.. محافظ البنك المركزى يكشف كواليس تحرير سعر الصرف

تعرف على سبب استبعاد حارس الزمالك من المشاركة أمام دجلة

مذيعة كويتية هاجمته.. قصة حفل أحياه إيهاب توفيق بعد وفاة والده بأسبوع

بفستان محتشم... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينقذ 3 قطط من الموت وسط الثلوج بـ"كوب قهوة".. شاهد ما حدث

بفستان محتشم... سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأحمر

سعر ومواصفات أرخص سيارة ياباني في مصر بعد تخفيض سعرها.. صور