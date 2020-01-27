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فن

أخبار الفن.. قصة زواج زينة وأحمد عز.. الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:33 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد الفيشاوي، يظهر فيها مع ليليان ابنة زوجته الحالية (ندى الكامل)، مروجين شائعات بأن تلك الفتاة هي ابنة الفيشاوي الصغير. 

قالت الفنانة زينة، إنها تزوجت الفنان أحمد عز بعد قصة حب كبيرة جمعت بينهما قبل زواجهما بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت زينة، خلال لقائها في برنامج الحكاية مع عمرو اديب على قناة ام بي سي مصر، أن أحمد عز عقد قرانه عليها بالقنصلية الأمريكية وأصر على والدة أولاده بالولايات المتحدة الأمريكية لضمان الجنسية.

فازت ميشيل أوباما (زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما) بجائزة GRAMMY كأفضل ألبوم منطوق، ضمن الحفي السنوي للجوائز في دورتها الـ62 لعام 2020، وذلك عن كتابها الصوتي الذي يحمل اسم Becoming، ويتناول حياتها الشخصية من الصغر إلى السيدة الأولى في أمريكا. 

نشر الفنان محمد إمام، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيه الفنان أحمد السقا، يشيد بـ فيلم «لص بغداد» وصناعه، ويوجه التهنئة لهم.

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