الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي مرة أخرى.. حقيقة ابنته الثانية

وتعد الصورة أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوي مع أحد أبناء زوجته ندى الكامل، وكتب على الصورة قائلا: «عيد ميلاد سعيد ليليان، 13 عاما».

وتسببت هذه الصورة في هجوم عنيف عليه من جانب متابعيه بسبب ابنته لينا، وتساءل أحد المتابعين قائلا: "وأين حق ابنتك لينا عليك".





يذكر أن أحمد الفيشاوي على خلاف حاد بينه وبين ابنته لينا، بسبب قضايا قديمة مع زوجته السابقة هند الحناوي، وقضية النسب الشهيرة.