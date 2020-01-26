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فن

الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي مرة أخرى.. حقيقة ابنته الثانية

الأحد 26/يناير/2020 - 11:15 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما انستجرام، صورة للفنان أحمد الفيشاوي، يظهر فيها مع ليليان ابنة زوجته الحالية (ندى الكامل)، مروجين شائعات بأن تلك الفتاة هي ابنة الفيشاوي الصغير. 

والمعروف أن أحمد الفيشاوي، له من ابنة وحيدة هي لينا أحمد الفيشاوي، والمنفصلة عنه بسبب توتر العلاقة بينهما، ووجود دعاوى قضائية بين الفيشاوي وهند الحناوي (والدة لينا). 

يأتي ذلك بعدما، أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلا لنشره صورة له مع ابنة زوجته ندى الكامل وتدعى ليليان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتعد الصورة أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوي مع أحد أبناء زوجته ندى الكامل، وكتب على الصورة قائلا: «عيد ميلاد سعيد ليليان، 13 عاما». 

وتسببت هذه الصورة في هجوم عنيف عليه من جانب متابعيه بسبب ابنته لينا، وتساءل أحد المتابعين قائلا: "وأين حق ابنتك لينا عليك". 

يذكر أن أحمد الفيشاوي على خلاف حاد بينه وبين ابنته لينا، بسبب قضايا قديمة مع زوجته السابقة هند الحناوي، وقضية النسب الشهيرة. 
الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي مرة أخرى.. حقيقة ابنته الثانية
الشائعات تضرب أحمد الفيشاوي مرة أخرى.. حقيقة ابنته الثانية
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