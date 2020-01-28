حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

عاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.





وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض ومحامي لينا الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقله التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.



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يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

وكان شعبان سعيد، محامى لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.

ويذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى، والد لينا، أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.



