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فن

من رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. شاهد

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:36 م
ندى الكامل مع احمد
ندى الكامل مع احمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
نشرت ندى الكامل زوجة الفنان احمد الفيشاوى صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر فيه بلوك جديد.

وتلقت ندى الكامل العديد من التعليقات الإيجابية على اللوك الجديد، حيث أبدى الجميع إعجابه به حيث قال البعض: "جميل اللوك ده" قال آخر : "قمر حبيبتى".

ونشرت ندى الكامل مقطع فيديو جديدة لزوجها الفنان أحمد الفيشاوى أثناء وجودهما فى رأس البر داخل أحد الفنادق هناك حيث يقضيان إجازة قصيرة هناك.

وعلق أحمد الفيشاوى فى الفيديو قائلا: من رأس البر أمام منطقة اللسان".

وعلقت ندى الكامل على الفيديو مستعينة ببعض الآيات القرآنية قائلة : "يقول جل وعلا : ( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) الرحمن/19-21.. ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ) الفرقان/53".

وجاء ظهور أحمد الفيشاوى مع زوجته فى رأس البر يبرر عدم حضوره للعرض الخاص بفيلم "يوم وليلة" والذى يشارك فى بطولته مع خالد النبوى.
من رأس البر .. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بـ لوك جديد.. شاهد
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