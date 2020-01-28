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حوادث

الحبس سنة لـ مخرج سينمائي بتهمة تهريب مخدرات من هولندا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 05:38 م
المخرج السينمائي
المخرج السينمائي خالد مرعي
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المخرج السينمائي خالد مرعي بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ ١٠ آلاف جنيه لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة.


كانت جمارك مطار القاهرة الدولي قد أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش بحوزة مخرج سينمائي، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من العاصمة الهولندية أمستردام، وتحرر محضر بالواقعة.


وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وكلف كلا من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.


وأضافت المصادر أنه بفتح إحدي الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض علي الدكتور ماجد موسي، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر علي كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتها وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب واحذية الراكب بالحقائب.


وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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