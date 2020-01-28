تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

عاقبت محكمة جنح الدقي مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين اليوم الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه وكفالة 6 آلاف جنيه لامتناعه في 3 دعاوى عن تسليم ميراث أقاربه.





صدر الحكم برئاسة المستشار حسام بدوي رئيس محكمة جنح الدقي، وأمانة سر شعبان سعيد، متضمنا الحبس عام وغرامة ١٠٠ ألف جنيه وكفالة 2000 جنيه؛ لإيقاف التنفيذ عن كل دعوى من الثلاثة.





جاء ذلك بعدما أقامت عائلته دعوى قضائية مباشرة ضده لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها، وهى عبارة عن محطة بنزين ورفع محامي كل من: سهير سيد سيد أحمد، سماح سيد سيد أحمد، هاني عبد العال سيد أحمد، هشام قاسم حسن حسين، خالد صابر محمد أحمد، سحر صابر محمد أحمد، 3 جنح مباشرة حملت الأرقام "21746، 21748" لسنة 2019.



