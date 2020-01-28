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بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة.. محامي ابنته: كده كده هيدفع

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 08:40 م
أحمد الفيشاوي وابنته
أحمد الفيشاوي وابنته لينا
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هاني حسين
قال  شعبان سعيد محامي لينا أحمد الفيشاوي، تعليقا على حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته، قائلا:"  كنت اتمنى حل الأمر بشكل ودي  قبل صدور الحكم".

وأضاف شعبان سعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على  في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  قضاء الله ينتصر في النهاية، وعرضت علي محاميه وقدمنا الخير  كي تكون العلاقة جيدة وبينه وبين ابنته".

وتابع شعبان سعيد:"  كل دعاوي أحمد الفيشاوي السابقة كيدية وكان يمنع ابنته من السفر وقمنا بإلغاء هذا الحكم، وقدمنا للمحكمة ما يثبت أن الفنان أحمد الفيشاوي مقتدر ماديا للإنفاق على ابنته".

وأكمل شعبان سعيد:"   لماذا لا يتقدم أحمد الفيشاوي بالخير  بالخير للتصالح مع ابنته، وكده كده هيدفع  وهينفق على ابنته ولماذا لا  ينفذ الأمر بشكل ودي".

وعاقبت محكمة جنح الدقي الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه 20001 جنيه تعويض و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

وقال شعبان سعيد، المحامى بالنقض ودفاع  لينا أحمد الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقله التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

 وكان شعبان سعيد، محامى لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوى، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.

ويذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى، والد لينا، أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.

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