العربي للحوار وحقوق الإنسان: 17 دولة أدانت التجاوزات في تركيا.. فيديو

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن ممثل مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف طالب بتحقيق في قضايا التعذيب بتركيا.





وأضاف أيمن نصري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك 100 تقرير قدم من عدد كبير جدا من منظمات حقوق الإنسان بخصوص قضايا تعذيب فى تركيا.





وتابع رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن عددا كبيرا من المنظمات الحقوقية الدولية رصدت عددا كبيرا من التجاوزات بتركيا.





وأوضح أن هناك 17 دولة أدانت بشكل واضح التجاوزات والانتهاكات التى تحدث فى ملف حقوق الإنسان التركي.





وأشار إلى أن، أهم التقارير التى قدمت فى مجلس حقوق الإنسان ضد تركيا هي التجاوزات القمعية التى تحدث ضد الصحفيين.