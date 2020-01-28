أحمد موسي ينفعل على الهواء.. اللى بيحصل فى الأيتام بالعاشر من رمضان حرام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دور الأيتام تقوم بتأدية رسالة مهمة للأطفال، ورسالة
لـ الأسر التى تسكن فيها.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه
برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أحد دور الرعاية فى
العاشر من رمضان، تسمى نهر الحياة قامت مديرة الدار بضرب فتاة ضربًا شديدًا.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأطفال فى هذه الدار تحتاج رعاية أكثر من أى مكان،
وكشف موسى ان الأطفال تحتاج الرعاية والاحتضان، وليس للضرب و الأهانة.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأطفال الموجودة فى هذه الأماكن لا يكون لهم
منازل أخرى وعلى من يقدم لهم خدمة أن يقدمها بكل الحب.
ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السيدة التى قامت بضرب فتاة بالدار منزوع
من قلبها كل شئ، و أنفعل موسى على الهواء قائلا: " حرام.. اللى حصل يقطع قلب
أى واحد.. هل وصل الحال للدرجة دي" .
وقررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية "نهر الحياة" برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.