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أحمد موسي ينفعل على الهواء.. اللى بيحصل فى الأيتام بالعاشر من رمضان حرام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:59 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دور الأيتام تقوم بتأدية رسالة مهمة للأطفال، ورسالة لـ الأسر التى تسكن فيها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال  تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أحد دور الرعاية فى العاشر من رمضان، تسمى نهر الحياة قامت مديرة الدار بضرب فتاة ضربًا شديدًا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الأطفال فى هذه الدار تحتاج رعاية أكثر من أى مكان، 


وكشف موسى ان الأطفال تحتاج الرعاية والاحتضان، وليس للضرب و الأهانة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأطفال الموجودة فى هذه الأماكن لا يكون لهم منازل أخرى وعلى من يقدم لهم خدمة أن يقدمها بكل الحب.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السيدة التى قامت بضرب فتاة بالدار منزوع من قلبها كل شئ، و أنفعل موسى على الهواء قائلا: " حرام.. اللى حصل يقطع قلب أى واحد.. هل وصل الحال للدرجة دي" .

وقررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية "نهر الحياة" برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.


وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، تابعت باهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتم فيه الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية في دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.

ووجهت "القباج"، على الفور محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بإجراء التدخلات اللازمة وقد أفاد بأن الواقعة تعود لشهر ديسمبر، وأنها محل تحقيق وأن التي قامت بالاعتداء هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام، وقام فور العلم بالواقعة  بتحرير محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح اول العاشر وقد قامت النيابة بعمل محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء حيث يتم الآن التحقيق معها في سراي النيابة .

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