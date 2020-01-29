AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شعبة الملابس الجاهزة: المنتجات المستوردة تهدد السوق المصري بشكل كبير.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:01 ص
الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الأوكازيون قديما كان في أول أسبوع من فبراير بالاتفاق مع وزارة التموين.

وأضاف  زنانيري خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المتأثر في منظومة الأوكازيون هو الصانع وليس التاجر.

وتابع رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن سبب بدء الأوكازيون الشتوي مبكرا هكذا هو ركود السوق فى الشراء.

وأوضح، أن المنتجات المستوردة تهدد السوق المصري بشكل كبير وتأثر على الصناعة المحلية، مضيفا أن هناك 40% من حجم السوق المصري بضائع مستوردة أغلبها من الصين.

وأشار إلى أن الأوكازيون يتم عمله على حساب انواع الملابس والفصل المناسب، منوها إلى أن الاوكازيون أصبح جزءا أساسيا لاستمرارية البقاء في التصنيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين: الأوكازيون الشتوي يبدأ 27 يناير ولمدة شهر

بدء الأوكازيون الشتوي 27 يناير بأسعار فى متناول المواطن

التموين: زيادة تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2020.. فيديو

التموين: 676 محلا تشارك في أول يوم بالأوكازيون الشتوي

شعبة الملابس الجاهزة: الركود وراء تقديم الأوكازيون ..فيديو

ترشيحاتنا

الدوري المصري .. تعادل ثمين لوادي دجلة مع الزمالك 1/1 .. فيديو

الاعترافات الكاملة لـ الجزار المتهم بقتل أسرة كفر الدوار.. وتأجيل القضية لـ 30 يناير

خطة ترامب للسلام .. الرئيس الأمريكي يوجه الشكر لدول عربية

التضامن تكشف مفاجأة في واقعة تعرض فتاة للضرب فى دار أيتام العاشر من رمضان

رسميا.. الأهلي يطلب استعارة علي الملواني من سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

أحمد موسى يشن هجوما على محمد البرادعي .. فيديو

AdvertisementS

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

أخبار الأهلي .. محمد رمضان مفاجأة الأهلي والزمالك.. وعمار حمدي فى طلائع الجيش

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

ترامب: القدس ستبقى عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور