شعبة الملابس الجاهزة: المنتجات المستوردة تهدد السوق المصري بشكل كبير.. فيديو

قال يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الأوكازيون قديما كان في أول أسبوع من فبراير بالاتفاق مع وزارة التموين.





وأضاف زنانيري خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المتأثر في منظومة الأوكازيون هو الصانع وليس التاجر.





وتابع رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، أن سبب بدء الأوكازيون الشتوي مبكرا هكذا هو ركود السوق فى الشراء.





وأوضح، أن المنتجات المستوردة تهدد السوق المصري بشكل كبير وتأثر على الصناعة المحلية، مضيفا أن هناك 40% من حجم السوق المصري بضائع مستوردة أغلبها من الصين.





وأشار إلى أن الأوكازيون يتم عمله على حساب انواع الملابس والفصل المناسب، منوها إلى أن الاوكازيون أصبح جزءا أساسيا لاستمرارية البقاء في التصنيع.